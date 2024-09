Dolce Vita, la terza indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere La vincitrice del concorso per funzionario tecnico ha fatto scena muta davanti al pm

di Paola Iandolo

La vincitrice del concorso per funzionario tecnico, M.C. non si è presentata in tribunale. Il suo difensore, l'avvocato Ennio Napolillo, all'uscita del Palazzo di Giustizia, ha dichiarato: "Non è la fase procedurale adeguata, per cui avevamo già preannunciato al Pubblico Ministero l'assenza della mia assistita, che deve essere interpretata come una scelta volontaria di non rispondere in questa fase". Non è escluso che la procura possa decidere di chiedere il giudizio immediato?. "Dipende dal Pubblico Ministero, un magistrato che gode di tutta la nostra stima. Potrebbe decidere di procedere con un giudizio immediato. Quello che aspettiamo, evidentemente, è l'inizio della fase dibattimentale". Un'inchiesta quella denominata "Dolce Vita" che sta registrando continui colpi di scena. "Non, credo che ci saranno altri colpi di scena. Mi auguro che siano terminati, anche perché le indagini sono state condotte in modo particolarmente serrato. Ritengo che non ci saranno ulteriori sorprese". Ora si attende la decisione dell'ex sindaco.