Assalto al bancomat nella notte a San Sossio Baronia: caccia ai malviventi Un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello automatico

Nella notte, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello automatico bancomat della filiale della banca Bcc di Flumeri in via Piazza, nel cuore di San Sossio Baronia. Un colpo inaspettato e pesantissimo a vedere la devastazione. Residenti svegliati dal forte boato.

I malviventi hanno utilizzato la cosiddetta "marmotta", parte della quale è rinvenuta poi a circa 50 metri di distanza dalla strada.

I malfattori, dopo aver sottratto il denaro contante contenuto nello sportello, si sono dati ad una precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. Ancora da quantificare il bottino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che stanno eseguendo i rilievi anche con il supporto degli artificieri. Le indagini sono in corso ma dei malviventi finora nessuna traccia. Non si esclude che ad agire possa essere stata una banda esperta in questo tipo di azioni criminose proveniente dalla vicina Puglia.