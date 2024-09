Maxirissa, uno dei protagonista prese parte alla sparatoria di Via Italia La sparatoria avvenne nel 2021 durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna

di Paola Iandolo

Nella megarissa verificatasi ieri sera ad Avellino, nella quale sono rimaste coinvolte almeno trenta persone, vi è anche uno dei protagonisti del triplice tentato omicidio avvenuto nel 2021 durante in festeggiamenti per la vittoria degli azzurri contro la Spagna agli europei, V.C. Il diverbio sarebbe nato nel noto locale di via Ammiraglio Roca con il suocero A.D.N, 52enne, noto alle forze che lo scorso anno subì un attentato incendiario alla smart parcheggiata a Rione San Tommaso.

La ricostruzione

Sul posto sono subito intervenuti diversi equipaggi della Compagnia Carabinieri di Avellino, all’arrivo dei quali i partecipanti alla rissa si erano già allontanati, ad eccezione di un 52enne che presentava lievi ferite in diverse parti del corpo. Quest’ultimo, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove si trova tuttora ricoverato. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, è emerso che l’evento ha avuto origine da una lite tra un 52enne e un 20enne del luogo presumibilmente per pregressi dissidi di natura familiare.



La condanna per la il triplice tentato omicidio

V. C. in primo grado era stato condannato a 8 anni di reclusione al termine del rito abbreviato, per il tentativo di omicidio di due persone, padre e figlio. Assolto invece dal tentato omicidio di un altro giovane. Il gup del tribunale dei minorenni inflisse una pena più severa rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero che al termine della sua requisitoria aveva invocato una condanna a 7 anni di reclusione per V.C., all'epoca non ancora maggiorenne. Ma in appello la sentenza fu già oggetto di riforma con la riduzione a 6 anni di reclusione. Mentre i giudici della Corte di Cassazione nel settembre scorso hanno annullato la sentenza di secondo grado rinviando gli atti al tribunale del riesame. Il padre C.C. fu condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi in primo grado.