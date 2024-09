Dolce Vita, il gip convalida il terzo sequestro disposto per l'ex sindaco Festa A convalidare il decreto ter il gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio

di Paola Iandolo

Arriva anche la convalida del terzo sequestro disposto nei confronti dell'ex sindaco Gianluca Festa. Dopo il secondo annullamento del sequestro dei 40mila euro disposto dalla Procura nei confronti dell’ex primo cittadino Gianluca Festa e il terzo decreto firmato d'urgenza, arriva la convalida del decreto ter.

Il primo annullamento

Il primo agosto era stato notificato all’ex sindaco - dai militari dell’aliquota di pg della Guardia di Finanza presso la Procura che conducono le indagini insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino - un secondo decreto di sequestro. Si trattava di un atto d’urgenza disposto dal pm Russo in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino che aveva dissequestrato una somma di 40mila euro all’ex primo cittadino. La motivazione dell’annullamento era tecnica, ovvero ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria sui tre episodi contestati, i giudici della Sezione Feriale del Riesame di Avellino avevano annullato il sequestro per un difetto di motivazione. Non è escluso che il sequestro possa essere riapplicato nelle prossime ore.

Il secondo annullamento

Ad annullare il sequestro bis, venerdì scorso, i magistrati del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino. Il collegio ha accolto il primo motivo di impugnazione proposto dalla difesa di Festa, l'avvocato Luigi Petrillo, relativo al ritardo nella fissazione dell’udienza, per cui non dovevano essere calcolati i termini della sospensione feriale. Calcolo errato dunque in quanto all'ex sindaco Festa viene contestata un’ipotesi di associazione a delinquere, reato per il quale non è applicabile la sospensione feriale. Il legale dell'ex sindaco Festa, Luigi Petrillo, sta valutando se impugnare anche il terzo sequestro d'urgenza.