Cambio al vertice alla Finanza di Avellino, Minale lascia: arriva Erre Dopo tre anni di carriera il colonnello Minale lascia il comando provinciale

Dopo tre anni di servizio presso gli uffici di via Pontieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, il colonnello Salvatore Minale, lascia l'incarico e dà il benvenuto al nuovo dirigente, il colonnello Leonardo Erre. Proveniente dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, Erre prende il posto di Minale, che ha concluso un mandato di quasi tre anni durante il quale ha ottenuto risultati significativi nella lotta alla criminalità economica e finanziaria tra sequestri record e importanti collaborazioni istituzionali.

"Sono stati tre anni ricchi di soddisfazioni," ha dichiarato Minale, che proseguirà la sua carriera assumendo l'incarico di Capo di Stato Maggiore per la direzione regionale del Molise. "Abbiamo sequestrato 1,7 miliardi in crediti legati al Superbonus, oltre a 25 kg di cocaina in diverse operazioni. Ma non solo: la collaborazione con Procura, Agenzia delle Entrate e Prefettura è stata cruciale per il successo delle nostre attività".

Il nuovo comandante, il colonnello Leonardo Erre, originario di Amelia, porta con sé una lunga esperienza maturata in ruoli operativi e di staff presso il comando generale e il Ministero dell'Economia. Negli ultimi anni ha diretto con successo il nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, dove ha coordinato una delle operazioni antidroga più rilevanti a livello europeo, con il sequestro di 4,5 tonnellate di cocaina. "Il mio obiettivo è proseguire nel solco dei risultati ottenuti, rafforzando il presidio di legalità economico-finanziaria.

Erre ha inoltre sottolineato l'importanza di continuare la lotta al traffico di stupefacenti, una delle piaghe che colpiscono anche il territorio irpino”.