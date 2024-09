Dolce Vita, la sindaca Laura Nargi cambia il legale L'avvocato Alessandro Diddi è tra i maggiori esperti di criminalità finanziaria

di Paola Iandolo

L'attuale sindaca di Avellino, Laura Nargi, indagata nell'inchiesta Dolce Vita con le accuse di associazione finalizzata alla turbativa d'asta ha scelto di esser difesa dagli avvocati Costantino Sabatino e Alessandro Diddi, professore di diritto penale, tra i maggiori esperti di criminalità finanziaria in Italia. Avvocato in Italia da oltre 30 anni, con lo studio in via della Scrofa, si è laureato a Roma alla Sapienza. Dal 2005, dopo aver maturato esperienze presso primari studi legali, è divenuto titolare del proprio studio professionale che si occupa in prevalenza di diritto penale con una significativa esperienza nella criminalità di tipo finanziario, nei reati contro la pubblica amministrazione e in quelli colposi. Dalla fine del 2017 è professore di Procedura penale e di Diritto penitenziario nell’Università della Calabria e ha preso parte alla commissione che sotto la guida di Giovanni Canzio si occupa di riforma della procedura penale.

Gli inviti a comparire

Intanto ricordiamo che da domani inizierà la seconda tranche degli inviti a comparire. Domani mattina era previsto l'interrogatorio per l'architetto Fabio Guerriero che ha scelto di rinunciare. Mercoledì invece sarà la volta degli imprenditori indagati e raggiunti dal divieto di contrattare con la PA. Il 19 settembre potranno comparire gli indagati Gianluigi Marotta dirigente comunale alle Finanze e Vittorio Ambrosini referente di una nota catena di fast food. Si conclude il 20 settembre con l'ex dirigente comunale indagata sottoposta all'interdizione dai pubblici uffici per un anno.