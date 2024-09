Ariano: cinghiale terrorizza bambini e amanti dello jogging: va catturato subito Appelllo urgente all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine: non c'è tempo da perdere

Cinghiale di grosse dimensioni continua a girare indisturbato in villa comunale e nei pressi dello stadio Silvio Renzulli ad Ariano Irpino, terrorizzando famiglie, bambini e amanti della camminata, oltre naturalmente ad arrecare danni ingenti ad aiuole e viali. E' una storia che ha raggiunto ormai il limite della sopportazione. Ieri sera una donna ha rischiato di essere attaccata dall'animale affamato. Un rischio quotidiano sul quale non si può più rimanere assenti e in silenzio.

Scrive bene Ezio Ventre, noto ristoratore della città: "Data l'ormai stabile e costante presenza di cinghiali nei luoghi comuni a noi tutti, quali la villa comunale, il campo sportivo mi permetto di fare un appello alla comunitaà, nonche' all'amministrazione comunale. Tutti i giorni scherziamo continuamente sui social commentando i numerosi avvistamenti di cinghiali nel centro di Ariano, pero' stamattina non voglio fare l'ipocrita, ma scrivere davvero quello che penso sulla situazione. I cinghiali sono animali selvatici e pericolosi e va trovata una soluzione al piu presto. Sono pericolosi per le macchine, te la sfondano e aumentano il rischio di incidenti stradali, sono pericolosi per un runner e per un biker perchè spaventati o con i cuccioli potrebbero caricare, e se caricano in villa dopo il tramonto è finita. I cinghiali sono onnivori e capaci di divorare ossa e vestiti, portatori di enormi quantità di parassiti come le zecche e una corazza che li rende molto inattaccabili e di gran lunga piu pericolosi di un lupo.

Quando ci vogliamo svegliare? Quando succedera' qualcosa di grave? La villa, il campo sportivo sono frequentati da ragazzi e da bambini, se, facendo tutti gli scongiuri del mondo, dovesse succedere qualcosa a qualcuno di loro un papà a chi dovra' sparare? Al cinghiale?

Non possiamo proibirci di andare a fare una corsetta o una passeggiata a fine lavoro o a prima mattina, o a portare i bimbi alle giostrine e permettere ai cinghiali di appropriarsi della nostra villa. Questa estate li ho visti in villa una sera si e una sera no, durante il Biofestival, l'Ariano film festival e l'Ariano folk festival. Non faccio allarmismo ma una semplice riflessione, perche prevenire una brutta sitauzione è meglio che curarla, soprattutto quando si puo'.

Ci è stata data la possibilita' di fare un abbattimento selettivo, oppure si possono anche catturare e portare in altri luoghi tipo oasi o selve piu lontano possibile, ma la situazione va risolta e in fretta e non facciamo gli animalisti ipocriti".

L'appello di una donna: "Privarci della normalità per un qualcosa che può essere risolto è davvero inaccettabile! Io che frequento la villa tutte le sante sere sono terrorizzata, ieri sera mi sono davvero spaventata e non è ammissibile tutto questo".