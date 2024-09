Detenuto suicida in carcere: salma in cella frigo e rebus sull'affidamento La procura di Benevento sta accertando l'eventuale presenza di parenti dell'uomo in Italia

a cura di

Gianni Vigoroso

domenica 22 settembre 2024 alle 16:29



Nei prossimi giorni potrebbe essere eseguita l'autopsia nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi