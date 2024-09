Halloween, la Finanza sequestra 10mila prodotti non sicuri in un negozio Sanzioni per il titolare del negozio di Ariano Irpino

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha disposto l’intensificazione dei controlli a prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nell’ambito di tali attività, i militari del Nucleo Mobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno individuato, posti in vendita all’interno di un esercizio commerciale 10.128 prodotti non sicuri, quali maschere e accessori per halloween, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del “Codice del Consumo” (D. Lgs. 206/2005) e della speciale normativa sui giocattoli (D.lgs. 54/11).

I citati prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Al titolare dell’esercizio commerciale, responsabile delle suddette violazioni amministrative, sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo 35.823,00. Acquistare prodotti sicuri salvaguarda il futuro del nostro Paese, garantisce il lavoro legale, nonché la salute e la sicurezza di chi li utilizza.