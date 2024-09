Piazzale di un opificio abusivo: i carabinieri forestali denunciano il titolare I controlli dei militari di Avellino e Monteforte Irpino

I carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino in sinergia con le locali Stazioni, hanno denunciato due persone alla competente Procura della Repubblica, per reati ambientali. In particolare, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marzano di Nola deferivano in stato di libertà un 50enne di origini partenopee che, con l’utilizzo di un autoveicolo, trasportava ed abbandonava sul suolo demaniale, rifiuti speciali non pericolosi provenienti da pulizia e potatura di

fondi privati procedendo al sequestro del veicolo e dell’area oggetto dell’illecito. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino sequestravano un piazzale di un opificio e deferivano all’A.G. il titolare perché, da accertamenti eseguiti, il piazzale era abusivo, infatti sullo stesso, insistevano delle strutture realizzate senza alcun titolo abilitativo. I controlli dei Carabinieri continueranno senza sosta a tutela della collettività e dell’ambiente.