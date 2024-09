Ariano: Eliporto completamente al buio, pista senza illuminazione Faretti spenti, mancanza di luci di segnalazione e orientamento. E se nella notte c'è un'emergenza?

Eliporto completamente al buio, privo d'illuminazione nell'area di atterraggio. Faretti spenti e mancanza di luci di segnalazione e orientamento. E' quanto si registra questa notte nell'elisuperficie di via Maddalena ad Ariano Irpino.

Ci chiediamo: e se succedesse all'improvviso un'emergenza? La necessità di un trasferimento urgente? La speranza è che davvero non accada nulla di tutto ciò, altrimenti davvero potrebbero esserci serie conseguenze e qualcuno se ne dovrà poi assumere la responsabilità di una carenza così grave.

E' proprio di qualche ora fa l'ultimo atterraggio e decollo di un elicottero del 118 per un trasferimento urgente di un paziente dal reparto di cardiologia del Frangipane-Bellizzi al Moscati di Avellino grazie al supporto dei vigili del fuoco. Una struttura di grande rilevanza, il cui utilizzo non si può prevedere, essendo preziosissima e salva vita in qualsiasi momento, h24.