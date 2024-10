Vende cocaina nel suo negozio: arrestato 54enne di Chiusano San Domenico La squadra Mobile ha sequestrato 16 bustine ermeticamente chiuse e termosaldate

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha tratto in arresto un uomo, M.Y.D di 54 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra Mobile procedevano al controllo di una persona originaria di Chiusano San Domenico sospettata di detenere sostanze stupefacenti per la cessione a terzi.

La successiva perquisizione dell’esercizio commerciale da lui gestito, consentiva di rinvenire di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo cocaina, contenuta in 16 bustine ermeticamente chiuse e termosaldate.

I successivi accertamenti, mediante “narcotest”, effettuati presso il laboratorio di Polizia Scientifica, confermavano i sospetti sulla natura delle sostanze sequestrate.

Considerata la quantità di sostanza stupefacenti rinvenuta, il confezionamento, la suddivisione di essa in dosi, e le modalità di occultamento, elementi che consentivano di propendere per una destinazione a terzi della droga, M.Y.D. era dichiarato in stato di arresto.

Dell’avvenuto arresto era dato avviso al P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino, che disponeva la traduzione dell’arrestato in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

Nell’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata di ieri, il Gip del tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto operato dagli agenti della squadra Mobile, applicando a M.Y.D la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il suo domicilio, con la prescrizione di non allontanarsi dalla suddetta abitazione.

Le attività in questione, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino, si inseriscono in un contesto investigativo più ampio diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio.