L'Irpinia prega per Raffaele, stasera a Capriglia una veglia di preghiera Il 35enne ancora in condizioni critiche all'ospedale Moscati di Avellino

L'Irpinia prega e spera in una pronta guarigione di Raffaele Capolupo, il 35enne, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto su via Zoccolari domenica scorsa.

Il giovane è stato sottoposto a diversi interventi in Chirurgia Vascolare. Resta stabile nella sua gravità. Capolupo è stato sbalzato per diversi metri contro una recinzione stradale e successivamente precipitato in una scarpata, in seguito al violento impatto tra la Vespa su cui viaggiava e un’auto. Intanto, nella giornata di oggi, avrà luogo una veglia di preghiera per Raffaele. L'evento è stato organizzato presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Capriglia Irpina. L'annuncio della veglia è stato diffuso sui social, invitando la comunità a pregare per il giovane, ricoverato in condizioni critiche al Moscati.