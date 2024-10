E' di Avellino il comandante dei vigili del fuoco di Prato Alla guida dei caschi rossi in Toscana Maria Vincenza Saccone

Maria Vincenza Saccone, di Avellino è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Prato. Il passaggio ufficiale delle consegne con il comandante uscente Stefania Fiore che è andata a ricoprire l’incarico di dirigente dell’ufficio per la cooperazione tecnica interistituzionale e internazionale del Cnvvf.

Maria Vincenza Saccone nasce ad Avellino e, dopo gli studi classici, consegue la laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Strutturale-Geotecnico, presso L’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Successivamente consegue il diploma di specializzazione in ingegneria sanitaria ed ambientale presso la stessa università, il diploma di specializzazione in sicurezza e protezione presso l’Università La Sapienza di Roma, il Master Building Informatiom Modelling “Bim Manager” presso l’Università degli Studi di Pisa e nel 2023, il Master Innovazione nella gestione delle crisi , del soccorso pubblico e della sicurezza (InGeCriSPS) presso l’Università degli Studi della Tuscia.

Nel 1994 entra nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con la qualifica di direttore vice dirigente antincendio presso il comando provinciale di Lucca, dove ha svolto attività prevenzione incendi, di protezione civile e di soccorso tecnico urgente.

In particolare ha partecipato alle attività di soccorso a seguito degli eventi alluvionali della Versilia del 1996, del terremoto umbro marchigiano del ’97 e dell’alluvione di Sarno del 98, del terremoto del Molise del 2002, del Terremoto in Abruzzo 2009, alle operazioni di soccorso a seguito del disastro ferroviario di Viareggio2009, ha partecipato all’unità di missione del Cnvvf all’Aquila per i lavori del G8, ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto in Emilia del 2012, in Versilia nel 2013, al Sisma Italia Centrale 2016 – 2017, ha coordinato il dispositivo di soccorso durante il Vertice dei Ministri del G7 Lucca.

Si è occupata di attività a rischio d’incidente rilevante e di sistemi di gestione della sicurezza e partecipa a gruppi di lavoro ministeriali nell’ambito della direttiva Seveso.

Promossa primo dirigente del Cnvvf dal 19/12/2022 al 30 settembre 2024 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Comando Vvf di Palermo, dove ha coordinato le complesse operazioni di spegnimento della nave “La Superba” e le operazioni di soccorso per l’inabissamento del veliero Bayesian .