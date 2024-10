Si schiantano con l'auto a Lioni, muore 24enne di Sant'Angelo dei Lombardi Il tragico incidente stradale stamane alle 5,30 : coinvolti due giovani, uno muore

Incidente mortale a Lioni in Alta Irpinia.

Questa mattina, verso le 5:30, nella Contrada Cerrete di Lioni, una Fiat Punto con a bordo due 24enni di Sant'Angelo dei Lombardi, è uscita di strada, precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco.

I due giovani sono stati trasportati dal 118 all'ospedale “Criscuoli”, dove purtroppo il ragazzo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, anche per chiarire l'esatta dinamica del tragico sinistro.