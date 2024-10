Ariano: trasferimento di un paziente emorragico in rianimazione a Napoli Corsa disperata contro il tempo in eliambulanza dal Frangipane-Bellizzi alla Federico II

Corsa disperata contro il tempo per salvare un paziente colpito da emorragia cerebrale giunto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

L'uomo, un 68enne è stato sottoposto a tutte le cure necessarie, stabilizzato, intubato e trasferito in eliambulanza alla Federico II di Napoli, fortunatamente grazie alla disponibilità della rianimazione.

Un fatto rarissimo. Non sempre infatti accade soprattutto nei fine settimana, in situazioni estremamente critiche di trovare posto in strutture di emergenza in Campania specialmente se si tratta di chirugia toracica o neurochirurgia. Ma questa volta sembra che tutto sia andato per il verso giusto e in maniera rapidissima grazie ad un grande lavoro di equipe da parte di tutto il personale operante in pronto soccorso, anestesista e neurologia.

Solite difficoltà di sempre invece all'elisuperficie di via Maddalena dove sono giunti in supporto all'elicottero del 118 i vigili del fuoco per garantire le operazioni di atterraggio e decollo e la polizia municipale.

Mancato taglio dell'arba, luce di segnalazione spenta sulla sommità della fontana Maddalena, impianto all'interno della pista in un primo momento spento e funzionante a quanto pare solo manualmente.

Una scarsa attenzione da parte di chi ha la responsabilità di garantire il corretto funzionamento h24 di una struttura salvavita così importante.