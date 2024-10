Emergenza idrica in Irpinia e Sannio: situazione estremamente preoccupante Convocata assemblea pubblica a Grottaminarda allargata a tutti i cittadini e associazioni

La grave crisi idrica che sta attanagliando l’Irpinia e parte del Sannio continua a preoccupare profondamente la comunità. L’invecchiamento delle reti idriche, con tubature risalenti a decenni fa e materiali ormai obsoleti, sta mettendo a dura prova il sistema di distribuzione dell’acqua, causando disagi sempre più frequenti per i cittadini.

Di fronte a questa emergenza, il comitato “Uniamoci per l’acqua” ha incontrato i principali partiti politici e il Prefetto di Avellino, consegnando una mozione urgente volta a sollecitare interventi immediati e risolutivi. I rappresentanti politici interpellati hanno mostrato grande sensibilità al problema, impegnandosi a sostenere le nostre istanze in Parlamento. In particolare, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha promesso di portare all’attenzione del Governo le istanze e le preoccupazioni.

"Alla luce di queste promesse di impegni, si rende necessario un confronto aperto con la cittadinanza per fare il punto della situazione e definire le prossime azioni da intraprendere.

Si invitano tutti i cittadini interessati e le associazioni a partecipare all’incontro pubblico che si terrà domani, Mercoledì 9 ottobre, alle ore 17:00 a Grottaminarda sala Thomas Menino (Piazza Monumento). La partecipazione all’assemblea è fondamentale per decidere insieme e definire una strategia comune per portare avanti questa battaglia".