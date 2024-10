Il prefetto Riflesso fa visita in questura e consegna 24 medaglie di commiato Accolta dal Questore Dott. Pasquale Picone nella Sala Manganelli

Il Prefetto della Provincia di Avellino dottoressa Rossana Riflesso stamani ha fatto visita alla Questura di Avellino. Accolta dal Questore Dott. Pasquale Picone, dopo un sentito omaggio ai caduti delle Forze dell’Ordine, ha ricevuto gli onori da uno schieramento in armi all’ingresso della Questura. Subito dopo si è intrattenuto con il personale della Polizia di Stato presso la sala Manganelli dove ha espresso sentimenti di gratitudine al Questore per l’impegno profuso dalle Forze dell’Ordine per l’organizzazione e la gestione del G7 e per il lavoro quotidianamente svolto a tutela della comunità irpina e degli abitanti di questa provincia.

Sono state consegnate 24 medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato che è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età nell’anno corrente. L’incontro si è concluso con la visita alla sede dell’A.N.P.S. dove il Prefetto, accolta dal Presidente Angelo Perrone, per sugellare la circostanza, ha vergato sul registro dell’Associazione un formale messaggio di ringraziamento.