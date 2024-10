San Nicola Baronia, accusato di stalking: confermata la condanna in Appello Per il 28enne di San Nicola Baronia pende anche un altro procedimento davanti al monocratico

di Paola Iandolo

Un anno fa era stato condannato, in primo grado, a dodici mesi di reclusione per stalking. Sentenza prontamente impugnata dal legale del 28enne G.L. Ma i giudici della VI sezione della Corte di Appello hanno rigettato il ricorso, confermando la sentenza di primo grado emessa - nell'ottobre 2023, dal giudice monocratico del Tribunale Penale di Benevento, Dottoressa Francesca Telaro - rigettando anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. Le motivazioni saranno rese note tra quarantacinque giorni.

La ricostruzione

G.L. in diverse occasione avrebbe posto in essere atti persecutori nei confronti della giovane, costituta parte civile e difesa dall'avvocato Francesco Contardo. Condotte persecutorie per le quali - G.L. difeso dall'avvocato Francesco Andreottola - dal settembre 2022 era stato anche sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone non conviventi, anche a mezzo internet. Nel frattempo per episodi analoghi ha patteggiato a dieci mesi di reclusione. Mentre per un altro procedimento - per analoghe contestazioni - il processo inizierà il prossimo 4 dicembre, davanti al giudice Monaco del tribunale di Benevento.