L'arresto della suora che rubava l'oro votivo: sconcerto e dolore ad Ariano Beni sottratti per un importo allo stato quantificabile in una somma non inferiore a 80.000 euro

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 12 ottobre 2024 alle 09:09



Un giorno di dolore per la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, reso ancora più triste dalla scomparsa di suor Paola Schiavo, al secolo Maria Rosa. Una vera suora...