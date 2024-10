Grottaminarda e la biforcazione della morte: i new jersey sono ancora lì Strada ad altissimo rischio. Appello urgentissimo a chi di competenza

Niente da fare, una strettoia ad alto rischio ogni giorno, soprattutto nelle ore notturne ma dimenticata completamente dalle istituzioni.

Non è bastato morire, non è bastata una petizione contro l'indifferenza e il menefreghismo delle istituzioni in Valle Ufita, tesa a scongiurare una nuova strage lungo la strada della morte a Grottaminarda. Non sono bastati i continui incidenti avvenuti nel corso degli anni.

Il tratto della Variante di Grottaminarda, meglio nota come la biforcazione della morte, resta pericolosissima. La presenza delle barriere new jersey è davvero insidiosissima su questo tratto maledetto.

L'unica ad imporsi con determinazione, prima ancora di diventare sindaca di Castel Baronia negli anni scorsi è stata Patrizia Reale, reduce da un grave lutto familiare, la morte del giovane Umberto di soli 29 anni nel settembre del 2021.

Un cantiere aperto da anni con curve tortuose e maledette. Cosa si aspetta un altro morto per rimuovere quei new jersey di cemento?