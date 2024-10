Omicidio Zeppetelli, la difesa di Moscatiello: "Giusto infliggere una pena mite" La difesa rappresentata dall'avvocato Petrillo attende di leggere le motivazioni per impugnare

di Paola Iandolo

In una nota, l’avvocato Luigi Petrillo ha commentaot la sentenza di secondo grado per l’omicidio di Nicola Zeppetelli, che ha fatto registrare un’ulteriore riduzione della condanna nei confronti del suo assistito Giuseppe Moscatiello. La difesa, si legge nella nota: "accoglie con moderata soddisfazione la sentenza emessa oggi dalla IV sezione della Corte di Assise di appello nei confronti di Giuseppe Moscatiello, cui è stata ulteriormente ridotta la pena ad anni 10 e mesi 8 di reclusione per concorso in omicidio volontario, in accoglimento delle sue richieste. La difesa resta in attesa di leggere le motivazioni della sentenza della Corte, per valutare il ricorso per Cassazione. Ciò che da subito appare chiaro è che la mitezza della pena inflitta a Giuseppe Moscatiello testimonia della limitatissima partecipazione dell’ imputato al fatto omicidiario e della accidentalità del suo coinvolgimento in esso”.