Incidente in montagna a Serino: 86enne va in cerca di funghi ma cade e muore L'incidente sui monti del Terminio tra Serino e Giffoni Valle Piana.

L'anziano si era avventurato in un percorso impervio in montagna, nel territorio tra Serino e Giffoni Valle Piana. L'86enne era andato in cerca di funghi, ma stando ai primi accertamenti avvenuti sul luogo dai carabinieri, pare che sia scivolato in un burrone. La caduta gli ha procurato ferite che sono risultate fatali.