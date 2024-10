Tentato omicidio di Cervinara: chiesti 14 anni di reclusione per la coppia Il processo giunto alle battute finali proseguirà il prossimo 6 novembre

di Paola Iandolo

Accoltellamento per un presunto furto: arrivano le richieste di condanna per G. L. e C.E. accusati di lesioni e tentato omicidio. Per i due il Pm Fabio Massimo Del Mauro ha chiesto 9 e 5 anni di reclusione per l'episodio di violenza avvenuto il 2 giugno del 2023 a Cervinara. Dalle indagini è emerso che sarebbe stato lui ad accoltellare i due uomini. Lei invece avrebbe avuto un ruolo più defilato nella vicenda. La prossima udienza è fissata il 6 novembre quando dovranno discutere gli avvocati Vittorio Fucci e Teresa Meccariello.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione i due finiti a processo avrebbero raggiunto un'abitazione ubicata nel territorio di Rotondi, dopo aver ricevuto vari inviti da una coppia del posto. Una volta giunti, i due giovani hanno fatto l'amara scoperta. Infatti ad attenderli c'erano anche altri due coniugi, nascosti in cucina. Quando i due giovani sono entrati sarebbero stati accusati di essersi introdotti nella loro proprietà di nascosto con intenti furtivi e dunque sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente dai quattro presenti in casa. Sembra che sia volato qualche pugno e qualche calcio. A quel punto il 35enne G.L, per difendersi dai colpi ricevuti, avrebbe tirato fuori il coltello con il quale avrebbe colpito all'addome M. E. e al petto F. L., rispettivamente delle province di Napoli e Caserta. Un incontro che, almeno inizialmente, doveva essere una sorta di chiarimento in quanto i due conviventi sottoposti alle misure cautelari, erano stati accusati di essersi introdotti in una loro proprietà e di aver rovistato nella casa di due coniugi. La discussione sarebbe però rapidamente degenerata in una lite nel corso della quale G.L, usando un coltello a serramanico, avrebbe accoltellato i due uomini.