Ariano: anziana cade faccia a terra sul marciapiede e finisce in ospedale Paura per una donna nel rione Martiri

E' caduta faccia a terra sul marciapiede nei pressi di un supermercato. Paura per una donna di rione Martiri ad Ariano Irpino. L'incidente è avvenuto in prossimità di via Perazzo.

Fortuna ha voluto che in quel momento sul posto vi erano anche due squadre dei vigili del fuoco impegnate proprio nella zona in questione per un intervento di apertura porta e una pattuglia della polizia municipale. In pochi miniti da Montecalvo Irpino è arrivata un'ambulanza del 118.

L'anziana è stata prima adagiata e messa al riparo in un mezzo dei vigili del fuoco e successivamente sottoposta in ambulanza alle prime cure all'arrivo dei sanitari. Era cosciente ma dolorante. E' stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.