Morte Gerardina Corsano, attesi gli esiti di nuove analisi Il 31 ottobre del 2023 la donna morì in circostanze misteriose e i familiari chiedono la verità

di Paola Iandolo

Si attendono gli esiti di altre analisi chieste dai consulenti nominati dalla procura di Benevento per far chiarezza sulla morte della 46enne di Ariano Irpino, Gerardina Corsano, deceduta in circostanze misteriose. La donna è deceduta il 31 ottobre del 2023 dopo diversi accessi al pronto soccorso al Frangipane, insieme al marito Angelo Meninno. Entrambi dopo aver cenato in una nota pizzeria di Ariano Irpino insieme a degli amici, avvertirono uno stati di malessere e si recarono al pronto soccorso. La situazione della donna peggiorò fino a precipitare il 31 ottobre con il decesso. Immediatamente venne aperta un'inchiesta da parte della procura di Benevento. La pizzeria venne posta sottosequestro e le indagini si concentrarono su dell'olio piccante utilizzato per condire la pizza. Si ipotizzò che la donna fosse deceduta per le spore di botulino. Ma gli accertamenti esclusero questa pista. La pizzeria venne riaperta e di recente sono state dissequetrate anche le ultime derrate alimentari. Il legale dei titolari della pizzeria, Guerino Gazzella ha disposto anche lo smaltimento degli alimenti scaduti tra quelli dissequestrrati.

I familiari della donna chiedono di sapere la verità

Intanto i familiari di Gerardina Corsano, rappresentanti dall’avvocato Gerardo Giorgione "Chiedono di sapere la verità. Sono distrutti dal dolore soprattutto perché non sanno ancora quali sono le cause che hanno determinato il decesso". Il legale dei familiari di Gerardina è convinto che "prima o poi dovrà uscire fuori qual è stata la causa principale e devo dire che il pm Amalia Capitanio è molto attenta su questo caso. Sta accelerando per accertare la verità". L’avvocato è convinto che "c’è una causazione dell’evento morte che può essere dovuto a qualche soggetto, ad un’azione umana diretta o indiretta, o può essere dovuto anche ad un errore umano".