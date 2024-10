Carcere di Bellizzi, visita ispettiva dell'onorevole Francesco Maria Rubano L'ispezione nel carcere di Bellizzi rientra in una serie di controlli avviati dal deputato dal 2022

di Paola Iandolo

Dopo l'aggressione fisica ai danni di un 25enne napoletano, in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Moscati di Avelino e sulla quale è stata aperta un'inchiesta, l’onorevole Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, ha effettuato una visita ispettiva presso la casa circondariale di Bellizzi. In merito alle difficoltà legate alla cronica carenza di personale, tema spesso denunciato dai sindacati, Rubano ha riconosciuto la criticità, specificando che si tratta di un problema che va oltre il carcere di Avellino: “Sì, questo è un problema che non riguarda solo la casa circondariale di Avellino. È una questione all’attenzione del governo e del Parlamento, e stiamo lavorando per affrontarla”. L’onorevole ha ribadito – inoltre – che, nonostante le difficoltà, lo Stato non può permettere che i detenuti mettano in discussione l’autorità delle istituzioni: “Non possiamo permettere che i detenuti sfidino lo Stato”.

Riguardo al sistema di “vigilanza dinamica”, che permette maggiore libertà di movimento ai detenuti e che è stato messo in discussione alla luce dei recenti episodi di violenza, Rubano ha preferito non esprimersi prima di aver completato l’ispezione: “Mi esprimerò soltanto dopo aver effettuato la mia visita ispettiva nel carcere, non prima.”

La visita ispettiva di Rubano si inserisce in una serie di controlli avviati dal deputato sin dal suo insediamento nel 2022. In merito alle richieste di intervento avanzate dal SAPPE al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Rubano ha assicurato che redigerà una relazione dettagliata, che sarà poi trasmessa alle autorità competenti: “Redigerò una relazione specifica che sarà trasmessa al Ministro Nordio e al Viceministro Sisto”.