Finanza, passaggio di consegna alla tenenza di Baiano Tra i Luogotenenti Cariche Speciali Luciano Fasolino e Francesco Senatore.

Alla presenza del Comandante Provinciale di Avellino, Col. t.SPEF Leonardo Erre e del Comandante del Gruppo di Avellino, Magg. Silverio Papis, ha avuto luogo il passaggio di consegne della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano tra i Luogotenenti Cariche Speciali Luciano Fasolino e Francesco Senatore. Il Luogotenente Luciano Fasolino, dopo 10 anni di permanenza al Comando del Reparto, è stato trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino.

Il Luogotenente Senatore, giunge alla Tenenza di Baiano dopo aver retto, da Comandante, quella di Solofra, di recente elevata a rango di Compagnia. I due ispettori hanno ricoperto diversi incarichi operativi che abbracciano i molteplici settori di servizio tipici del Corpo della Guardia di Finanza distinguendosi nel corso delle rispettive carriere, dimostrando non comuni qualità tecnico-professionali e dinamismo d’azione. Il Col. t.SPEF Leonardo Erre, nel corso di un incontro con il personale della Tenenza di Baiano, ha espresso il plauso al Luogotenente Luciano Fasolino per la meritoria attività svolta, ringraziandolo per la leale e generosa collaborazione prestata, e ha formulato ai due Ispettori i migliori auspici e auguri per i nuovi incarichi.