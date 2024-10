Incidente nei campi a Lauro: trattore si ribalta, tre feriti in ospedale Una persona è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso

Incidente nei campi oggi pomeriggio a Lauro. Un trattore con tre persone a bordo si è ribaltato. Uno di loro è stata trasportata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Nola. Le altre due persone hanno riportato ferite più lievi. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricorstruire la dinamica dell'incidente.