Raffaele Capolupo è tornato a casa: l'abbraccio di Summonte e Avellino "Nei prossimi giorni Raffaele andrà a Solofra per avviare il necessario periodo di riabilitazione"

Raffaele Capolupo è tornato a casa dopo l'incidente stradale del 29 settembre scorso in via Zoccolari, poco prima di Avellino-Foggia, e la lunga fase di ricovero all'ospedale Moscati. Ecco l'abbraccio del Comune di Summonte, ma di tutta l'Irpinia per il giovane che nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione. Nella conferenza pre-gara di Avellino-ACR Messina, Raffaele Biancolino ha raccontato della videochiamata avvenuta nei giorni scorsi e il tecnico dei lupi, legato da un rapporto di amicizia con il giovane, ha annunciato che appena sarà possibile incontrerà Raffaele.

La nota dell'amministrazione comunale

"Siamo stati con il fiato sospeso, abbiamo pregato, abbiamo sperato. Finalmente questo weekend possiamo tirare un sospiro di sollievo ed esultare per il nostro Raffaele. - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali social dall'amministrazione comunale di Summonte, guidata dal sindaco Ivo Capone - Da due giorni è tornato a casa. Per la gioia dei genitori, dei familiari, degli amici e di tutta la Comunità di Summonte. Nei prossimi giorni Raffaele andrà a Solofra per avviare il necessario periodo di riabilitazione che lo condurrà quanto prima a recuperare tutte le funzioni al meglio. Buon fine settimana a tutti".