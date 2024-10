Avellino, dosi di cocaina cedute anche nei pressi del Comune di Avellino Altro luogo di spaccio preferito da alcuni degli indagati il Ponte della Ferriera

di Paola Iandolo

Lo spaccio di cocaina, hashish, eroina e metadone avveniva in pieno centro, anche nei pressi del Comune di Avellino e sul Ponte della Ferriera. I servizi di appostamento, pedinamento e l'attività di intercettazione hanno consentito di accertare gli scambi veloci di sostanze stupefacenti. Spaccio organizzato nella città capoluogo tra il 2021 e il 2023. Le indagini sono state avviate nell’ottobre del 2021, quando in un altro procedimento, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Avellino scoprono che M. B., classe 80 - finito agli arresti domiciliari - oltre ad essere parte offesa in un altro procedimento per droga, aveva avviato una fiorente attività di spaccio di cocaina. Gli approvvigionamenti avvenivano a Scampia e da altri due spacciatori avellinesi. Da qui i Carabinieri scoprono e smantellano almeno altre tre piazze.

Le accuse

Ventotto capi di imputazione per i venti indagati dell’inchiesta condotta dalla Procura di Avellino e carabinieri. Sono tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti contestati partono dall’ ottobre del 2021 e si riferiscono a cessioni di cocaina, hashish, eroina e anche un caso di commercializzazione del “metadone” consegnato al Serd di Avellino e invece spacciato ad altri tossicodipendenti in cambio di pochi euro.