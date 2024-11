Tentato omicidio: lui condannato a 8 anni e 6 mesi, lei a 5 anni e 6 mesi Episodio a Rotondi nel 2023, la sentenza del Tribunale di Avellino

Otto anni e 6 mesi a Giuseppe Luciano (avvocato Teresa Meccariello), 36 anni, di Bonea, ritenuto l'esecutore materiale, 5 anni e 6 mesi, per concorso morale, alla compagna, Concetta Esposito (avvocato Vittorio Fucci), 34 anni, di Cervinara. E' la sentenza del Tribunale di Avellino, che ha escluso l'aggravante della premeditazione, per le due persone coinvolte nelle indagini sul tentato omicidio a Rotondi nella notte tra il 2 ed il 3 giiugno 2023.

Il collegio, che ha concesso le attenuanti generiche solo ad Esposito, ha anche disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed una provvisionale di 5mila euro in favore di una parte civile rappresentata dall'avvocato Giuseppe Ceccarelli.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due imputati avrebbero raggiunto un'abitazione a Rotondi per un incontro che doveva essere una sorta di chiarimento rispetto all'accusa loro rivolta di aver rovistato quella casa. Era nata una lite nel corso della quale un 37enne ed un 40enne delle province di Napoli e Caserta erano stati accoltellati all'addome ed al torace, finendo in prognosi riservata.

Oggi la discussione: il Pm aveva chiesto 9 anni per Luciano e 5 anni per Esposito, mentre le difese avevano insistito sull'eccesso colposo di legittima difesa, sostenendo la derubricazione dell'accusa in quella di lesioni gravi e, nel caso della donna, il ruolo minore avuto nella vicenda. Nel pomeriggio la decisione del Tribunale.