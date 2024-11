Assurdo ad Ariano: l'acqua arriva a mezzogiorno e va via alle quattordici Famiglie a attività commerciali al collasso da un capo all'altro della città

"L'acqua è arrivata ieri a mezzogiorno per poi andare di nuovo via alle 14.30". E' quanto accaduto in località Serra. Davvero assurdo ciò che si sta verificando nelle ultime ore ad Ariano Irpino.

Famiglie a attività commerciali al collasso da un capo all'altro della città nell'indifferenza più totale dell'alto calore servizi che non dà alcuna risposta. Per bar, ristoranti, pizzerie sta diventando un vero e proprio incubo peggio dell'estate scorsa. Informazioni e comunicazioni pari a zero fatta eccezione di chi come noi raccoglie il grido di protesta comprensibile della gente.

Nulla è riportato sul sito dell'alto calore. Ora la chiamano "riduzione dei gruppi sorgentizi". Un tempo un addetto stampa si degnava di redigere almeno un comunicato. Oggi neppure quello. Il sindaco Enrico Franza si è recato ad Avellino per incontrare i vertici dell'alto calore. Fino a quando durerà questa situazione? Qualcuno ha il dovere di dare una risposta alla popolazione.