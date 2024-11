Summonte, Raffaele ringrazia quanti lo hanno sostenuto nei giorni difficili Il 35enne rimasto coinvolto in un incidente stradale ha scritto un messaggio social

di Paola Iandolo

"La strada è lunga e difficile, ma ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e mi hanno trasmesso affetto e forza. Mi avete dato tanto e nulla era scontato. So che mi è andata bene.” Queste le prime parole - affidate ai social - di Raffaele Capolupo, il 35enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso 29 settembre in via Scandone, a pochi passi dallo Stadio “Partenio-Lombardi”, mentre si accingeva ad assistere alla partita tra l'Avellino e il Foggia. L’incidente ha visto coinvolto uno scooter, su cui viaggiava il 35enne, e una Fiat Panda. Un impatto particolarmente violento, che ha sbalzato il giovane in un fossato ai margini della carreggiata. Ora il suo recupero procede, supportato dai suoi cari. Ha voluto ringraziare tutti coloro che, in queste settimane, hanno avuto un pensiero, una parola di conforto e sostegno per lui e i suoi cari, nella battaglia più difficile.