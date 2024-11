Furti e allarme sicurezza: la gente minaccia di farsi giustizia da sè Appello al prefetto di Avellino Rossana Riflesso prima che accada davvero l'irreparabile

Arrivano dall'agro casertano per poi diramarsi in varie zone del territorio dalla Valle Ufita, Alta Irpinia, Medo Valle Calore e Sele. Un vero e proprio assedio. L'Irpinia a partire dalle aree interne è ripiombata nel grande incubo furti.

La notte non si dorme, nei week end è diventato un serio rischio lasciare incustodite le proprie case. Malintenzionati pronti a sfidare anche chi è all'interno, come accaduto in un'abitazione di contrada Creta ad Ariano Irpino. I ladri dopo aver unito due scale sono riusciti a raggiungere una finestra per poi fuggire e far perdere le loro tracce dopo essere stati scoperti. La situazione è gravissima e necessita di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Il caso di Ariano Irpino, uno fra tutti è davvero emblematico. Da oltre un anno qui non è stato acciuffato un ladro.

Le ultime intrusioni avvenute in contrada Torana rappresentano un segnale davvero preoccupante. Il timore è che l'emergenza possa riesplodere in tutta la sua grandezza e la gente esasperata possa farsi giustizia da sè. Viene rivolto un appello al prefetto di Avellino Rossana Riflesso prima che accada davvero l'irreparabile. Non c'è più tempo da perdere.