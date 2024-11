Avellino: denunce e intimidazioni, a Piazza Kennedy intervengano i vigili Occupazione di suolo pubblico ma anche gravi minacce, ora la situazione rischia di degenerare...

La segnalazione arriva in redazione con un titolo eloquente: “Civiltà smarrita”. Una residente di via Carlo Del Balzo, che preferiamo lasciare nell'anonimato per riservatezza e per tutelare la sua incolumità, ci ha inviato una dura denuncia raccontando quello che accade sotto i portici della strada a ridosso della piazza cittadina dove un tempo era collocato il terminal dei bus.

La donna racconta di aver subito gravi intimidazioni anche di pessimo gusto ma che lei ha puntualmente segnalato con video e foto alle autorità competenti. Tutto sarebbe nato dalla richiesta d’intervento alla polizia municipale in Via Del Balzo perché i portici erano stati trasformati in un mercatino all’aperto. Ora c'è tensione nella zona. E sarebbe opportuno che chi di competenza vigili sul rispetto delle regole. Prima che accada qualcosa di spiacevole...