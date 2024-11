Ariano: ecco il nuovo capitano dei carabinieri Ludovica Arrabito Cambio al vertice della compagnia del tricolle

Cambio al vertice della compagnia carabinieri di Ariano Irpino. Da oggi il nuovo comandante è il capitano Ludovica Arrabito: subentra al maggiore Annalisa Pomidoro che, dopo cinque anni, chiude la parentesi con la città del tricolle, trasferita al comando provinciale carabinieri di Isernia.

31enne della provincia di Ragusa, il capitano Ludovica Arrabito si è arruolata nell’arma nel 2014. È laureata in giurisprudenza. Frequenta per due anni l’accademia militare di Modena e per tre anni la scuola ufficiali di Roma. Dal settembre del 2019 è stata comandante di Plotone presso la scuola allievi carabinieri di Iglesias e dal settembre 2021 ha assunto l’incarico di comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Savona che ha mantenuto fino all’assunzione dell’attuale incarico.

La capitana Arrabito per i prossimi anni garantirà continuità al comando della compagnia, sempre inquadrando la propria azione all’interno delle linee guida del superiore comando provinciale di Avellino.

Ricordiamo che la compagnia di Ariano Irpino ha competenza su 19 comuni con alle dipendenze 10 comandi di stazione (Ariano Irpino, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Trevico, Vallata, Zungoli). Da parte della nostra redazione l'augurio di un proficuo lavoro al nuova capitana dei carabinieri.