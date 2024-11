Incidente sul Raccordo: auto fuori strada, traffico bloccato: c'è una vittima L’incidente poco prima dell’uscita di Atripalda, in direzione Avellino

Una strada maledetta. Anche questa mattina lungo il raccordo autostradale Avellino Salerno un incidente ha causato un blocco totale del traffico. Un’auto guidata da un giovane, nella fase di sorpasso, ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail. L’incidente e’ avvenuto poco dopo l’uscita di Serino, in direzione Avellino. Sul posto e’ arrivata un’ambulanza e la polizia stradale. Il giovane rimasto ferito e’ stato portato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il traffico proprio all’ora di punta si è completamente paralizzato.