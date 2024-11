Avellino, picchia i vicini e aggredisce gli agenti: 46enne resta in carcere Il gip del tribunale di Avellino ha convalidato l'arresto e disposto la misura custodiale in carcere

di Paola Iandolo

"Se non sposti la macchina ti taglio la testa". Convalidato l’arresto del quarantasettenne pregiudicato che lunedì mattina ha prima minacciato i vicini, per poi picchiare padre e figlia e aggredito quattro agenti delle Volanti della Questura che erano intervenuti sul posto, via Di Capua. Il quarantaseienne è accusato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino. Il Gip, all’esito dell’interrogatorio di convalida il giovane ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare in carcere. L’indagato, difeso dall’ avvocato Gerardo Santamaria ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La ricostruzione

Il quarantasettenne - stando alle accuse - avrebbe più volte bussato e tentato di sfondare la porta dei vicini per fargli spostare la macchina. In diverse occasioni avrebbe danneggiato la vettura sfondando i finestrini.