Picchia la fidanzata per gelosia, non potrà tornare a Fontanarosa Provvedimento contro un 28enne di Luogosano: la ragazza aveva il telefono in modalità silenziosa

a cura di

Redazione Ottopagine

sabato 16 novembre 2024 alle 11:36



La ragazza era stata colpita con calci e pugni in strada, i carabinieri avevano evitato il peggio