Giudiziaria: il gip Spella e il giudice civile Rizzi lasciano Avellino Entrambe andranno a ricoprire dei ruoli nella Corte di Appello di Napoli

di Paola Iandolo

Altri due magistrati lasciano il Tribunale di Avellino per andare a ricoprire altri in altre sede giudiziarie. E' arrivato il disco verde dal Plenum del Csm sulla decisione su nove posti di Consigliere della Corte di Appello di Napoli, dove ci sono anche due magistrati avellinesi. Si tratta dei giudici Maria Cristina Rizzi, magistrato del settore Civile e del Gip Francesca Spella. Nelle prossime settimane lasceranno il loro incarico per approdare alla Corte di Appello di Napoli. Sale a tre il numero dei magistrati che hanno lasciato gli uffici di Piazzale De Marsico. A partire dal Gip Marcello Rotondi, chiamato a ricoprire l’incarico di presidente di Sezione a Potenza, il Gip Paolo Cassano, che sarà impegnato a Roma come componente della Commissione per l’esame di magistrato ed infine il Gip Francesca Spella. Al momento resta il Gip Giulio Argenio e due magistrati che sono stati individuati dal presidente facente funzioni del Tribunale di Avellino Roberto Melone per un periodo determinato (6 mesi) a ricoprire l’incarico di Gip, si tratta dei magistrati Elena Di Bartolomeo e Fabrizio Ciccone (che aveva gia’ ricoperto per anni lo stesso incarico). Lo stesso presidente Melone, che e’ ancora uno dei candidati alla successione del presidente Beatrice, e’ stato indicato all’unanimità dalla V Commissione del Csm alla guida della Sezione della Corte di Appello di Campobasso.