Montoro, escalation di furti: stavolta ladri messi in fuga dal proprietario Il proprietario dell'abitazione presa di mira ha fatto saltare i piani dell'azione predatoria

di Paola Iandolo

Ancora un tentativo di furto. In azione, la notte scorsa, un gruppo di ladri che ha cercato invano di introdursi in un’abitazione in via Contrada Starza, nella località Chiusa di Montoro. I malviventi erano convinti - grazie alle informazioni raccolte in precedenza - che la casa presa di mira fosse vuota. I malviventi - forti di questa convinzione - hanno tentato il colpo forzando una finestra. Una volta dentro sono stati costretti alla fuga. Infatti - durante l'azione predatoria - qualcosa è andato storto. In quel momento il proprietario si trovava in casa e, resosi conto del tentativo di intrusione, li ha costretti alla fuga. I ladri si sono rapidamente dileguati prima dell’arrivo dei Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, riuscendo a far perdere le loro tracce.