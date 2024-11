Fake news con il logo di Ottopagine, nessuna ordinanza di chiusura scuola La precisazione: logo di ottopagine.it utilizzato per una fake news

Circola sui social una notizia falsa, con il logo di Ottopagine, circa un'ordinanza comunale di chiusura scuole ad Avellino per domani a causa del maltempo. Come redazione di ottopagine.it prendiamo le distanze dalla notizia, in quanto non vera. Avvertiamo tutti i nostri lettori che il post in questione è stato manipolato evidentemente da qualcuno interessato a utilizzare la nostra testata come illegittimo amplificatore di una falsità. Dal comune confermano che al momento non c'è nessuna ordinanza di chiusura delle scuole.