Danni maltempo: la provincia di Avellino chiude due scuole, ecco dove La decisione del dirigente del settore edilizia scolastica, patrimonio demanio e viabilità

Il dirigente del settore edilizia scolastica e patrimonio, demanio e viabilità, Giuseppina Cerchia, ha disposto la chiusura dell’Itis “Guido Dorso” di Avellino e dell’istituto “Gregorio Ronca” di Montoro per la giornata di domani, giovedì 21 novembre 2024.

La chiusura dell’immobile scolastico che ospita il “Dorso” si è resa necessaria per mettere in sicurezza l’area del parcheggio del plesso con il taglio degli alberi pericolanti. Ciò in seguito alla caduta di un albero nella zona parcheggio, a causa del maltempo.

La chiusura del “Ronca” di Montoro è conseguente ai danni alla copertura provocati dalle forti raffiche di vento. Nella giornata di domani si procederà a una verifica.

Già nel pomeriggio di oggi, tecnici e addetti della Provincia si sono recati presso i due istituti per gli interventi d’urgenza e sono stati costantemente in contatto con il presidente Rizieri Buonopane e i dirigenti scolastici.

Il presidente Buonopane, domani mattina, effettuerà un sopralluogo presso le due scuole con i tecnici dell’ente per una verifica dettagliata dei danni e per stabilire le immediate azioni consequenziali, al fine di ridurre al minimo i disagi per studenti e personale docente e non docente.