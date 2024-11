Bomba carta davanti al centro scommesse di via Principe Amedeo a Solofra Indagano i carabinieri della locale compagnia

Ancora un episodio allarmante nella cittadina di Solofra. Dopo l'escalation delle auto incendiate, questa notte una bomba carta, è stata fatta esplodere davanti all'ingresso di un centro scommesse in via Principe Amedeo. Il boato è stato fortissimo e ha risvegliato l'intero quartiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Solofra che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. L’esplosione ha provocato danni visibili al locale, ma fortunatamente non ci sono feriti.