Paura lungo l'A16 Napoli-Canosa: autocarro in fiamme L'autista ha visto fuoriuscire del fumo dagli aeratori interni e ha prontamente dato l'allarme

Paura lungo l'A16 Napoli-Canosa. Per cause in corso di un accertamento un autocarro ha preso improvvisamente cuore. E' successo al km 53+900. Il mezzo trasportava divani.

L'autista ha improvvisamente visto fuoriuscire del fumo dagli aeratori interni e ha prontamente dato l'allarme. Immediato l'intervento del Gsa, gruppo servizi associati in presidio fisso al casello di Avellino est che ha evitato il peggio in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco che hanno definitivamente spento l'incendio. Salvo tutto il carico all'interno dell'autocarro messo al riparo con immediatezza sulla sede stradale.

Dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli sono state inviate sul posto due squadre, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.

A bordo del veicolo si trovavano due giovani, che da Aversa erano diretti a Grottaminarda, i quali, accortisi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Dimostrando grande prontezza e coraggio, i ragazzi sono riusciti a mettere in salvo il carico, evitando ulteriori danni. Per loro, fortunatamente, solo un grande spavento, ma nessuna conseguenza di rilievo.