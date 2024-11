Altri guai per l'ex sindaco Festa, rimedia una condanna per diffamazione Attaccò il presidente degli architetti irpini, Petecca, dopo la rinuncia di Fuksas per la Dogana

a cura di

Pierluigi Melillo

martedì 26 novembre 2024 alle 16:29



L'ex sindaco dovrà risarcire al professionista 12 mila euro e farsi carico delle spese processuali.