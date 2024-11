Ariano: stroncato da un infarto muore mentre gioca a carte con gli amici La tragedia nella casetta dell'associazione terza età Giulio Lusi in villa comunale

Sul cruscotto della sua auto rimasta parcheggiata nello spazio riservato a persone disabili c'è ancora un biglietto con l'orario di arrivo. Neppure il tempo di una partita a carte con gli amici e Rocco Cusano, 78 anni dopo aver avvertito un malore, si è accasciato a terra senza più rialzarsi, sotto gli occhi di chi era con lui in quel momento. Un infarto fulminante, senza scampo.

E' successo nella piccola casetta degli anziani all'interno della villa comunale, l'associazione terza età Giulio Lusi. Non c'è stato il tempo di capire nulla. In pochi secondi la vita di Rocco si è fermata per sempre.

A nulla è valso il disperato intervento dei soccorritori. La prima ambulanza senza medico, poi la seconda, il defribillatore collocato nel campo da tennis che andrebbe portato fuori da quella struttura chiusa, i ripetuti tentativi di rianimazione, ma nulla, il cuore del 78 enne non si è ripreso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino diretti dal capitano Ludovica Arrabito, gli accertamenti di rito e su disposizione della magistratura il trasferimento della salma nella casa funeraria Sanzio.

Aveva riaperto a fatica Rocco in piazza plebiscito, sotto la basilica cattedrale la saracinesca della sua clinica degli orologi, dopo la morte prematura di suo figlio Domenico e nel tempo libero, prima di ritornare al lavoro per distrarsi e pensare ad altro non rinunciava alla partita a carte con gli amici nel circolo della terza età in un clima di grande familiarità. Ed qui che che il suo tempo si è fermato, sotto le luci di Natale già accese lungo il viale d'ingresso della villa comunale.