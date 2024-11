Grottaminarda: nuova tragedia sfiorata nella biforcazione della morte E' di due feriti di cui uno grave, il bilancio di un ennesimo incidente

E' di due feriti di cui uno grave, il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto lungo la Variante di Grottaminarda, meglio nota come la strada della morte. Ad avere la peggio un giovane di Mirabella Eclano scontratosi con un'auto guidata da un anziano di Scampitella.

E' successo ancora una in quella biforcazione maledetta, pericolosa sia di giorno che di notte. Sul posto i carabinieri della stazione di Grottaminarda, ambulanze del 118 e vigili del fuoco.

Non è bastato finora morire, non è bastata una petizione contro l'indifferenza e il menefreghismo delle istituzioni in Valle Ufita, tesa a scongiurare nuove stragi. La presenza delle barriere new jersey è davvero insidiosissima. L'unica ad imporsi con determinazione, prima ancora di diventare sindaca di Castel Baronia è stata Patrizia Reale, reduce da un grave lutto familiare, la morte del giovane Umberto di soli 29 anni nel settembre del 2021.

Rinnoviamo ancora una volta la richiesta alle istituzioni competenti: Chiusura immediata del tratto Variante: Lioni-Grottaminarda, fino al termine dei lavori e della sua totale percorribilità.