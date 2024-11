Cervinara, accusato di violenza sessuale: sostituiti gli arresti domiciliari L'imputato è stato sottoposto all'obbligo di dimora in Rotondi e il braccialetto elettronico

di Paola Iandolo

E’ terminata l’escussione della persona offesa di Montesarchio, con riferimento agli episodi criminosi di violenza sessuale e stalking posti in essere dall’imputato M. A.P., difeso dall’Avv Vittorio Fucci. Escussione conclusasi davanti ai giudici del Tribunale di Avellino in composizione collegiale, presieduto dal giudice Lucio Galeota. Il processo è stato poi rinviato al 23.01.24 per l’escussione di altri testi di polizia giudiziaria.

Inoltre ad oggi, a seguito di opposizione dell’avvocato Giovanna Coppola alla rimessa totale in libertà dell’imputato, avanzata dalla difesa rappresentata dall'avvocato Fucci, il Tribunale Collegiale ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quello dell’obbligo di dimora in Rotondi ed applicazione del braccialetto elettronico per evitare pericolo di avvicinamento alla persona offesa.